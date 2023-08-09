Цена газа на бирже ICE превысила $400 за тысячу кубометров
Стоимость тысячи кубометров газа с поставкой в сентябре на бирже ICE превысила $400, рост составил уже более 26%, следует из данных лондонской биржи.
По состоянию на 15:50 мск тысяча кубометров газа стоила 39,45 евро за 1 МВтч, или $455,6 за 1000 куб. м (+26,99%). К 15:55 мск рост ускорился до 28,28%.
В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года – более чем до $600 за 1000 куб. м.
По данным МЭА, во II квартале 2023 г. цена на газ в Европе составляла в среднем $392,9 за 1000 куб. м, что на 35% меньше по сравнению с I кварталом этого года и на 63% – по сравнению со II кварталом 2022 г. Агентство указывает, что благодаря росту поставок сжиженного газа (СПГ) в Европу и значительным запасам в подземных хранилищах (ПХГ) в конце мая цена на газ на хабе TTF в Нидерландах падала ниже $285,7 за 1000 куб. м.