Цена газа на бирже ICE превысила $400 за тысячу кубометров

По данным МЭА, во II квартале 2023 г. цена на газ в Европе составляла в среднем $392,9 за 1000 куб. м, что на 35% меньше по сравнению с I кварталом этого года и на 63% – по сравнению со II кварталом 2022 г. Агентство указывает, что благодаря росту поставок сжиженного газа (СПГ) в Европу и значительным запасам в подземных хранилищах (ПХГ) в конце мая цена на газ на хабе TTF в Нидерландах падала ниже $285,7 за 1000 куб. м.