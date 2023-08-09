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Цена газа на бирже ICE превысила $400 за тысячу кубометров

Ведомости

Стоимость тысячи кубометров газа с поставкой в сентябре на бирже ICE превысила $400, рост составил уже более 26%, следует из данных лондонской биржи. 

По состоянию на 15:50 мск тысяча кубометров газа стоила 39,45 евро за 1 МВтч, или $455,6 за 1000 куб. м (+26,99%). К 15:55 мск рост ускорился до 28,28%.

В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рост спотовых цен на газ в Европе в 2024 г. в среднем на 25% к уровню этого года – более чем до $600 за 1000 куб. м.

По данным МЭА, во II квартале 2023 г. цена на газ в Европе составляла в среднем $392,9 за 1000 куб. м, что на 35% меньше по сравнению с I кварталом этого года и на 63% – по сравнению со II кварталом 2022 г. Агентство указывает, что благодаря росту поставок сжиженного газа (СПГ) в Европу и значительным запасам в подземных хранилищах (ПХГ) в конце мая цена на газ на хабе TTF в Нидерландах падала ниже $285,7 за 1000 куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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