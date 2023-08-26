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Бизнес

Власти Москвы расширили программу льготного кредитования промышленности

Ведомости

Власти Москвы расширили программу льготного кредитования промышленности для высокотехнологичных и наукоемких производств, а также предприятий, развивающих цифровую инфраструктуру. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Расширяем программу льготного кредитования столичной промышленности. Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру», – написал он в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что льготная ставка останется на прежнем уровне и составит 3%. Полная максимальная процентная ставка по кредитам не будет превышать ключевую ставку Центробанка плюс 3%, добавил он.

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Программа льготного кредитования инвестиционных проектов московских предприятий стартовала в марте 2022 г. Ее утвердили как антикризисную меру, чтобы смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператор программы – Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

В июле 2022 г. ставка была снижена с 9 до 3%. Также увеличился максимальный размер кредита – с 1 до 3 млрд руб. Срок льготного кредитования составляет до трех лет. Займ могут получить предприятия, зарегистрированные в Москве, работающие более двух лет и не имеющие долгов. Численность сотрудников высокотехнологичных производств должна превышать 50 человек, остальных предприятий – 100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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