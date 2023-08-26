Власти Москвы расширили программу льготного кредитования промышленности
Власти Москвы расширили программу льготного кредитования промышленности для высокотехнологичных и наукоемких производств, а также предприятий, развивающих цифровую инфраструктуру. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Расширяем программу льготного кредитования столичной промышленности. Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру», – написал он в своем Telegram-канале.
Собянин уточнил, что льготная ставка останется на прежнем уровне и составит 3%. Полная максимальная процентная ставка по кредитам не будет превышать ключевую ставку Центробанка плюс 3%, добавил он.
Программа льготного кредитования инвестиционных проектов московских предприятий стартовала в марте 2022 г. Ее утвердили как антикризисную меру, чтобы смягчить последствия резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператор программы – Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
В июле 2022 г. ставка была снижена с 9 до 3%. Также увеличился максимальный размер кредита – с 1 до 3 млрд руб. Срок льготного кредитования составляет до трех лет. Займ могут получить предприятия, зарегистрированные в Москве, работающие более двух лет и не имеющие долгов. Численность сотрудников высокотехнологичных производств должна превышать 50 человек, остальных предприятий – 100.