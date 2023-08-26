Власти Москвы расширили программу льготного кредитования промышленности

В июле 2022 г. ставка была снижена с 9 до 3%. Также увеличился максимальный размер кредита – с 1 до 3 млрд руб. Срок льготного кредитования составляет до трех лет. Займ могут получить предприятия, зарегистрированные в Москве, работающие более двух лет и не имеющие долгов. Численность сотрудников высокотехнологичных производств должна превышать 50 человек, остальных предприятий – 100.