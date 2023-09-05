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Бизнес

У «дочки» Google в России обнаружили признаки преднамеренного банкротства

Ведомости

У дочернего предприятия Google в России обнаружили признаки преднамеренного банкротства. Об этом говорится в сообщении Федресурса.

«Временный управляющий ООО «Гугл» (российская «дочка» Google. – Ред.) Таляровский В.А. сообщает, что при подготовке Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Гугл» выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Гугл», – сказано в сообщении.

Таляровский исследовал деятельность «Гугл» с марта 2019 г. по декабрь 2022 г. Он установил, что за этот период коэффициент абсолютной ликвидности компании значительно сократился. На это повлияло в том числе увеличение текущих обязательств в виде роста кредиторской задолженности и появления задолженности по выплате дивидендов в размере 10 млрд руб.

В июне 2022 г. российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, «поскольку все денежные средства должника направляются на счет судебного пристава-исполнителя». В отчете сказано, что ухудшение динамики финансового положения компании обусловлено в том числе невыплатой компанией штрафов за неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). В частности, «Гугл» была оштрафована 27 декабря 2021 г. на 7,221 млрд руб., 20 июля 2022 г. компания была повторно оштрафована на 21,077 млрд руб.

Помимо этого, «дочка» Google осуществляла списания стоимости внеоборотных и оборотных активов, «мотивировав решение тем, что существует неопределенность в непрерывности действий», выяснил управляющий. В результате это привело к «существенному сокращению стоимости активов» компании, за счет которых она могла погасить часть обязательств.

Google начала процедуру банкротства своей российской «дочки» 18 мая 2022 г. В компании пояснили, что решение связано с «невозможностью исполнения денежных обязательств». 16 июня 2022 г. компания подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. 12 сентября суд признал заявление обоснованным и начал процедуру банкротства компании, однако уже в конце месяца этот процесс был приостановлен по ходатайству Роскомнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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