У «дочки» Google в России обнаружили признаки преднамеренного банкротства

В июне 2022 г. российская «дочка» Google обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, «поскольку все денежные средства должника направляются на счет судебного пристава-исполнителя». В отчете сказано, что ухудшение динамики финансового положения компании обусловлено в том числе невыплатой компанией штрафов за неудаление запрещенной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). В частности, «Гугл» была оштрафована 27 декабря 2021 г. на 7,221 млрд руб., 20 июля 2022 г. компания была повторно оштрафована на 21,077 млрд руб.