В России остановили процедуру банкротства Google из-за неуплаты рекордного штрафа

В России остановили процедуру банкротства Google из-за неуплаты рекордного штрафаСоответствующее ходатайство в суд подал Роскомнадзор
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы приостановил процедуру банкротства российского юрлица американской Google по ходатайству Роскомнадзора, направленному из-за того, что «Гугл Рус» не погасила оборотный штраф в 21,7 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Решение о штрафе суд вынес летом, получив соответствующий протокол Роскомнадзора.
«Арбитражный суд по ходатайству Роскомнадзора приостановил введение наблюдения в отношении российского юридического лица ООО «Гугл», — уточнил представитель Роскомнадзора.
Соответствующее решение Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы принял 26 сентября, указано в картотеке арбитража. Оно вынесено по иску о банкротстве «Гугл Рус». Заявление о признании себя банкротом российская дочка Google подала 16 июня в Арбитражный суд Москвы.
«Это связано с неуплатой американской ИТ-компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации», – уточнил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора в ответ на запрос о причинах подачи ходатайства в суд.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Google.
Решение о взыскании с Google оборотного штрафа в 21,7 млрд руб. принял мировой судья по Таганскому району Москвы 18 июля. Это был рекордный штраф в отношении IT-компании в России. Часть 5 статьи 13.41, по которой суд тогда вынес решение о штрафе для Google, касается повторного неудаления запрещенной в России информации. Для юрлиц она предполагает ответственность в виде оборотного штрафа на сумму от 1/20 до 1/10 дохода штрафуемого лица за предшествующий год.
«Суд не располагает сведениями об оплате данного штрафа», – сообщил «Ведомостям» представитель Таганского районного суда Москвы.
Для Google это был не первый штраф по этой статье в России – в декабре 2021 г. этот же суд постановил взыскать с Google 7,2 млрд руб. Этот штраф американская компания погасила, сообщал ранее Роскомнадзор.
По мнению адвоката Марины Лукьяненко, у Google высокие шансы на обжалование этого решения. «Административный штраф препятствием (процесса о банкротстве. — “Ведомости") не является. Главное, чтобы финансовое положение компании соответствовало требованиям банкрота. Есть нюансы только в очередности погашения долга в виде административного штрафа», — отметила она. По ее словам, в России существует судебная практика и разъяснения Верховного суда по подобным делам. «Однако в настоящее время судебная практика в связи со сложившейся ситуацией выдает неожиданные решения», – добавила Лукьяненко.
«Неуплата штрафа не является препятствием к введению наблюдения. Условно говоря, если у общества есть только обязательство по уплате административного штрафа (хоть в 21 млрд руб.), но нет других неисполненных более трех месяцев обязательств, то нет оснований для введения процедуры банкротства», – согласен с ней Валерий Зинченко, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.
«Из определения о введении наблюдения четко следует, что у Google есть значительная дебиторская задолженность и помимо штрафа Роскомнадзора», – заключил Зинченко.