В России остановили процедуру банкротства Google из-за неуплаты рекордного штрафа

Решение о взыскании с Google оборотного штрафа в 21,7 млрд руб. принял мировой судья по Таганскому району Москвы 18 июля. Это был рекордный штраф в отношении IT-компании в России. Часть 5 статьи 13.41, по которой суд тогда вынес решение о штрафе для Google, касается повторного неудаления запрещенной в России информации. Для юрлиц она предполагает ответственность в виде оборотного штрафа на сумму от 1/20 до 1/10 дохода штрафуемого лица за предшествующий год.