Венгрия ждет снятия с OTP Bank статуса «спонсора войны»
Временная приостановка Киевом статуса «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank не привела к существенным изменениям, Будапешт не планирует поддерживать дополнительное финансирование Евросоюза относительно поставок оружия Украине, заявил официальный представитель венгерского МИДа Мате Пацолаи. Он пояснил, что Венгрия ожидает полного исключения банка из украинского списка.
29 сентября стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины приостановило статус «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank и ряда других компаний для получения помощи на €500 млн от Евросоюза, сообщили в украинском ведомстве. В там заявили, что такое решение было принято по результатам переговоров по прекращению сотрудничества с РФ, а окончательно компании будут исключены из реестра только после выполнения «указанных условий».
Существенных изменений в Венгрии в связи с таким решением не произошло, заявил Пацолаи, слова которого приводит агентство MTI.
«Венгерская точка зрения ясна: пока ОТР не будет исключен из списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо дополнительное финансирование ЕС относительно поставок оружия Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
НАПК Украины внесло венгерский OTP Bank Group в перечень «международных спонсоров войны» 4 мая. В украинском ведомстве объясняли это работой банка в России после начала спецоперации. После этого в СМИ появилась информация о блокировке Венгрией военного транша от Евросоюза для Украины в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. 16 мая эту информацию подтвердили в МИД Венгрии, а министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что республика намерена блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении OTP Bank.
20 июля Сийярто заявил, что Венгрия потребует отчета о расходовании уже выделенных Украине средств. Также Венгрия требовала обеспечить права этнических венгров, проживающих на территории Украины.