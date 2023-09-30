Венгрия ждет снятия с OTP Bank статуса «спонсора войны»

НАПК Украины внесло венгерский OTP Bank Group в перечень «международных спонсоров войны» 4 мая. В украинском ведомстве объясняли это работой банка в России после начала спецоперации. После этого в СМИ появилась информация о блокировке Венгрией военного транша от Евросоюза для Украины в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. 16 мая эту информацию подтвердили в МИД Венгрии, а министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что республика намерена блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении OTP Bank.