В РЖД допустили завершение строительства большинства ВСМ к 2043 году
«Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 г., хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», – сказал он.
По словам Белозерова, он рассчитывает на введение в эксплуатацию ВСМ Москва – Петербург уже к 2030 г. Белозеров отметил, что билет на поезд будет стоить немного дороже билетов на «Сапсан». Он предположил, что к этому моменту уже будут заделы и по другим ВСМ на Урал и на Юг.
17 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта ВСМ Москва – Петербург. Путин также пообещал обсудить строительство ВСМ от Москвы до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Помимо этого, он предложил проработать вопрос о создании ВСМ от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. В конце августа замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов допустил, что строительство ВСМ Москва – Петербург может завершиться в 2028 г.
В конце сентября «Коммерсантъ» писал, что строительство четырех ВСМ может обойтись бюджету в 10,8 трлн руб. В частности, создание ВСМ Москва – Петербург потребует 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы. ВСМ Москва – Адлер, которая пройдет через Воронеж и Ростов-на-Дону, оценивают в 3,2 трлн руб. ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург может обойтись в 4 трлн руб., а от Москвы до Минска – в 1,9 трлн руб.