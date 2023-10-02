В РЖД допустили завершение строительства большинства ВСМ к 2043 году

По словам Белозерова, он рассчитывает на введение в эксплуатацию ВСМ Москва – Петербург уже к 2030 г. Белозеров отметил, что билет на поезд будет стоить немного дороже билетов на «Сапсан». Он предположил, что к этому моменту уже будут заделы и по другим ВСМ на Урал и на Юг.