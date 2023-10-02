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В РЖД допустили завершение строительства большинства ВСМ к 2043 году

Ведомости

Строительство большинства высокоскоростных магистралей (ВСМ) может быть завершено к 2043 г. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 г., хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными», – сказал он.

По словам Белозерова, он рассчитывает на введение в эксплуатацию ВСМ Москва – Петербург уже к 2030 г. Белозеров отметил, что билет на поезд будет стоить немного дороже билетов на «Сапсан». Он предположил, что к этому моменту уже будут заделы и по другим ВСМ на Урал и на Юг.

17 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта ВСМ Москва – Петербург. Путин также пообещал обсудить строительство ВСМ от Москвы до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Помимо этого, он предложил проработать вопрос о создании ВСМ от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. В конце августа замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов допустил, что строительство ВСМ Москва – Петербург может завершиться в 2028 г.

В конце сентября «Коммерсантъ» писал, что строительство четырех ВСМ может обойтись бюджету в 10,8 трлн руб. В частности, создание ВСМ Москва – Петербург потребует 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы. ВСМ Москва – Адлер, которая пройдет через Воронеж и Ростов-на-Дону, оценивают в 3,2 трлн руб. ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург может обойтись в 4 трлн руб., а от Москвы до Минска – в 1,9 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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