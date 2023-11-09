Калужские автозаводы заработают в тестовом режиме в декабре
Автосборочные предприятия Калужской области запустят в тестовом режиме в декабре. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов, передает «Интерфакс». Серийное производство может начаться в 2024 г.
«Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе планирует возобновить работу автомобильная отрасль. В настоящее время, хочу отметить, из 30 компаний автокластера в простое у нас находятся восемь компаний. При этом почти все из них с перспективой возобновления и перезапуска», – сообщил Попов.
Ранее в Калужской области работали автозаводы Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi). С 2022 г. автопроизводители находятся в простое. По прогнозам замгубернатора, после перезапуска предприятий доля автопрома от общего объема промпроизводства региона может составить около 7% по итогам следующего года.
26 октября стало известно, что новым собственником завода Volvo в Калуге станут «Промышленные инвестиции», которые связывают с экс-владельцем автозавода «Урал» Дмитрием Стрежневым. Группа была создана в мае этого года с уставным капиталом в 200 000 руб.
Не исключено, что на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области начнется сборка машин китайского бренда Chery. Мощность предприятия составляла до 225 000 машин в год. До простоя, который длится с марта 2022 г., завод выпускал легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan. Немецкая компания продала его и остальные российские активы структуре автодилерского холдинга «Авилон» в мае 2023 г. О том, что бывший завод Volkswagen в Калужской области возобновит производство до конца этого года, ранее сообщал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.