Газета
Бизнес

Калужские автозаводы заработают в тестовом режиме в декабре

Ведомости

Автосборочные предприятия Калужской области запустят в тестовом режиме в декабре. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Попов, передает «Интерфакс». Серийное производство может начаться в 2024 г.

«Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе планирует возобновить работу автомобильная отрасль. В настоящее время, хочу отметить, из 30 компаний автокластера в простое у нас находятся восемь компаний. При этом почти все из них с перспективой возобновления и перезапуска», – сообщил Попов.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее в Калужской области работали автозаводы Volkswagen, Volvo и «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi). С 2022 г. автопроизводители находятся в простое. По прогнозам замгубернатора, после перезапуска предприятий доля автопрома от общего объема промпроизводства региона может составить около 7% по итогам следующего года.

26 октября стало известно, что новым собственником завода Volvo в Калуге станут «Промышленные инвестиции», которые связывают с экс-владельцем автозавода «Урал» Дмитрием Стрежневым. Группа была создана в мае этого года с уставным капиталом в 200 000 руб.

Не исключено, что на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области начнется сборка машин китайского бренда Chery. Мощность предприятия составляла до 225 000 машин в год. До простоя, который длится с марта 2022 г., завод выпускал легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan. Немецкая компания продала его и остальные российские активы структуре автодилерского холдинга «Авилон» в мае 2023 г. О том, что бывший завод Volkswagen в Калужской области возобновит производство до конца этого года, ранее сообщал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных