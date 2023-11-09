Калужские автозаводы заработают в тестовом режиме в декабре

Не исключено, что на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области начнется сборка машин китайского бренда Chery. Мощность предприятия составляла до 225 000 машин в год. До простоя, который длится с марта 2022 г., завод выпускал легковые Volkswagen Polo и Skoda Rapid, кроссовер Volkswagen Tiguan. Немецкая компания продала его и остальные российские активы структуре автодилерского холдинга «Авилон» в мае 2023 г. О том, что бывший завод Volkswagen в Калужской области возобновит производство до конца этого года, ранее сообщал вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.