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Бизнес

Мантуров допустил начало выпуска авто на бывшем заводе Volkswagen до конца года

Ведомости

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023».

«Думаю, что до конца года это может произойти», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

19 мая Volkswagen сообщил о продаже своей доли в Volkswagen Group Rus российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс», владеющему дилером «Авилон». Помимо завода, российский покупатель также получил принадлежащие Volkswagen компании «Фольксваген компоненты и сервисы», «Скания страхование», «Скания финанс», а также «Скания лизинг». Позже в Минпромторге уточнили, что сделка не предполагает опцион на обратный выкуп.

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Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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