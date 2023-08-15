Мантуров допустил начало выпуска авто на бывшем заводе Volkswagen до конца года
Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023».
«Думаю, что до конца года это может произойти», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).
19 мая Volkswagen сообщил о продаже своей доли в Volkswagen Group Rus российскому юрлицу ООО «Арт-Финанс», владеющему дилером «Авилон». Помимо завода, российский покупатель также получил принадлежащие Volkswagen компании «Фольксваген компоненты и сервисы», «Скания страхование», «Скания финанс», а также «Скания лизинг». Позже в Минпромторге уточнили, что сделка не предполагает опцион на обратный выкуп.
Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 г. Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, включающему сварку, окраску и сборку. Предприятие может выпускать до 225 000 машин в год. В 2015 г. там же был открыт завод по производству двигателей объемом 1,6 л (мощность – 150 000 в год).