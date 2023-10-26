Новым собственником завода Volvo в Калуге станут «Промышленные инвестиции»

Наиболее вероятно, в случае с бывшим заводом Volvo в очередной раз будет использована схема производства китайских машин под российским брендом, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он напоминает, что новым владельцам также досталось лизинговое подразделение шведской марки, и оно представляет из себя наиболее «лакомый кусок», поскольку на дорогах России еще по-прежнему много достаточно современных тягачей Volvo, которые были взяты в лизинг.