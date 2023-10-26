Новым собственником завода Volvo в Калуге станут «Промышленные инвестиции»Группу связывают с экс-владельцем автозавода «Урал» Дмитрием Стрежневым
«Ведутся переговоры с потенциальными промышленными партнерами. Одним из таких партнеров может стать автозавод “Урал”. Первые грузовики будут выпущены уже в этом году», – добавил губернатор.
«Урал», выпускающий тяжелые грузовики, перешел под контроль «Объединенной машиностроительной группы» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева в 2020 г. (до этого входил в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски). В мае 2023 г. Стрежнев продал автозавод «Урал» менеджменту, писал «Интерфакс».
Группа «Промышленные инвестиции» была создана в мае этого года с уставным капиталом в 200 000 руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Владельцы компании не раскрываются. Гендиректором является Андрей Александров. По данным «Интерфакса», в состав группы помимо прочих юрлиц входит ООО «СДМ», владельцем которой является структура, которая до 2023 г. была в собственности Стрежнева.
Кроме того, стороной сделки, по сведениям агентства, выступит также созданное недавно АО «Автомобильное моторное общество» (АМО). Его учредитель Георгий Пилипенко – бывший совладелец (14%) «Техмаша» и бывший гендиректор «Инвест-автоволга», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Бенефициар обеих компаний – Стрежнев.
Минпромторг 8 сентября сообщил, что активы Volvo в России, главным из которых является завод по сварке и окраске кабин, а также по сборке грузовиков мощностью 15 000 единиц в год, «переданы российскому инвестору». Тогда ведомство и новый собственник собирались определить российского партнера для дальнейшего развития производства на площадке концерна.
Ни инвестора, ни производственного партнера Минпромторг не раскрывал. Из данных ЕГРЮЛ стало известно, что операционный контроль над активами шведского автопроизводителя получила команда банкира Игоря Кима из Экспобанка. Источники «Ведомостей» тогда предполагали, что он не будет конечным бенефициаром этих активов.
В конце августа 2023 г. бывший завод Volvo Trucks в России купила группа «Астон», подконтрольна Киму, отмечает источник «Интерфакса». Эта компания стала искать партнера для организации производства грузовой техники. Им как раз и стала группа «Промышленные инвестиции». Сделка по приобретению производственных активов в Калуге должна быть закрыта до конца ноября.
Минпромторг вместе с отечественным промышленным партнером реализует план мероприятий, направленных на скорейший перезапуск производства на калужской площадке Volvo, сказал «Ведомостям» представитель министерства. «Со всеми заинтересованными сторонами также прорабатываются варианты дальнейшего расширения производства и номенклатуры выпускаемой продукции», – добавил он.
Наиболее вероятно, в случае с бывшим заводом Volvo в очередной раз будет использована схема производства китайских машин под российским брендом, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он напоминает, что новым владельцам также досталось лизинговое подразделение шведской марки, и оно представляет из себя наиболее «лакомый кусок», поскольку на дорогах России еще по-прежнему много достаточно современных тягачей Volvo, которые были взяты в лизинг.
Кроме того, калужский завод – единственное, кроме «Камаза», производство в стране, где можно производить сварку и окраску кабин для тяжелых грузовиков, отмечает эксперт. В теории, продукция предприятия может составить конкуренцию «Камазу», который занят сейчас выполнением госзаказа, рассуждает Бургазлиев.