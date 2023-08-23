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Китайская Chery рассчитывает до конца года выбрать место для сборки машин в России

Пока переговоры продолжаются и партнер окончательно не определен
Денис Ильюшенков
Китайские автомобили после ухода автоконцернов недружественных стран из России заполняют пустующие ниши отечественного авторынка / Максим Стулов / Ведомости

Китайская автомобилестроительная компания Chery рассчитывает до конца 2023 г. договориться о сборке с местным партнером в России. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент Chery International, председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань. С наибольшей вероятностью в России будут выпускаться машины головного бренда Chery, пояснил он.

Пока, по словам топ-менеджера, вопрос с производством автомобилей Chery в России до конца не решен. Он отмечает, что в целом локальная сборка экономически целесообразна при продажах на уровне не менее 50 000 автомобилей в год в стране. В первом полугодии 2023 г. в России было продано 46 970 машин Chery без учета суббрендов. Это более чем в 4 раза больше, чем в тот же период 2022 г., и на 22% больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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