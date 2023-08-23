Китайская Chery рассчитывает до конца года выбрать место для сборки машин в России

Китайская Chery рассчитывает до конца года выбрать место для сборки машин в РоссииПока переговоры продолжаются и партнер окончательно не определен
Китайская автомобилестроительная компания Chery рассчитывает до конца 2023 г. договориться о сборке с местным партнером в России. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент Chery International, председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань. С наибольшей вероятностью в России будут выпускаться машины головного бренда Chery, пояснил он.
Пока, по словам топ-менеджера, вопрос с производством автомобилей Chery в России до конца не решен. Он отмечает, что в целом локальная сборка экономически целесообразна при продажах на уровне не менее 50 000 автомобилей в год в стране. В первом полугодии 2023 г. в России было продано 46 970 машин Chery без учета суббрендов. Это более чем в 4 раза больше, чем в тот же период 2022 г., и на 22% больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).