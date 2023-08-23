Китайская Chery рассчитывает до конца года выбрать место для сборки машин в России

Пока, по словам топ-менеджера, вопрос с производством автомобилей Chery в России до конца не решен. Он отмечает, что в целом локальная сборка экономически целесообразна при продажах на уровне не менее 50 000 автомобилей в год в стране. В первом полугодии 2023 г. в России было продано 46 970 машин Chery без учета суббрендов. Это более чем в 4 раза больше, чем в тот же период 2022 г., и на 22% больше, чем за весь прошлый год, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).