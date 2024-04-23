Госсобрание Якутии исключило снижение доли республики в «Алросе»
Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, исключающий вероятность сокращения доли республики в компании «Алроса» в случае допэмиссии акций, сообщается в Telegram-канале парламента.
«Законопроект разработан в целях детализации формулировки нормативного закрепления республиканских акций для исключения вероятности уменьшения доли Якутии в случае эмиссии ценных бумаг, которую может выпустить акционерная компания «Алроса», – приводятся слова председателя парламента Якутии Алексея Еремеева в сообщении.
Он отметил, что уменьшение доли возможно не только вследствие отчуждения акций, но и вследствие выпуска дополнительных акций. В настоящее время Республике Якутии принадлежит 25% акций «Алросы», еще 8% акций находятся в собственности якутских улусов.
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания в России, на нее приходится более 90% добычи драгоценных камней. Большую часть из них компания продает в необработанном виде. По итогам 2023 г. «Алроса» сократила добычу алмазов на 2,8% в годовом выражении до 34,6 млн каратов.