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Госсобрание Якутии исключило снижение доли республики в «Алросе»

Ведомости

Депутаты Госсобрания Якутии приняли закон, исключающий вероятность сокращения доли республики в компании «Алроса» в случае допэмиссии акций, сообщается в Telegram-канале парламента.

«Законопроект разработан в целях детализации формулировки нормативного закрепления республиканских акций для исключения вероятности уменьшения доли Якутии в случае эмиссии ценных бумаг, которую может выпустить акционерная компания «Алроса», – приводятся слова председателя парламента Якутии Алексея Еремеева в сообщении.

Он отметил, что уменьшение доли возможно не только вследствие отчуждения акций, но и вследствие выпуска дополнительных акций. В настоящее время Республике Якутии принадлежит 25% акций «Алросы», еще 8% акций находятся в собственности якутских улусов.

«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания в России, на нее приходится более 90% добычи драгоценных камней. Большую часть из них компания продает в необработанном виде. По итогам 2023 г. «Алроса» сократила добычу алмазов на 2,8% в годовом выражении до 34,6 млн каратов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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