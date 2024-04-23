Госсобрание Якутии исключило снижение доли республики в «Алросе»

«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания в России, на нее приходится более 90% добычи драгоценных камней. Большую часть из них компания продает в необработанном виде. По итогам 2023 г. «Алроса» сократила добычу алмазов на 2,8% в годовом выражении до 34,6 млн каратов.