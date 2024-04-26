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ФНС решила обанкротить сеть «Ноу-хау»

Ведомости

Российская сеть магазинов электроники «Ноу-хау», которую развивала компания «Вымпелком», оказалась под угрозой банкротства. Торговые точки магазина закрываются. Об этом пишет РБК.

Арбитражный суд принял иск к ООО «Мобиленд» (работает под брендом «Ноу-хау»), который в апреле подала Федеральная налоговая служба (ФНС) с требованием признать компанию банкротом. Иск был зарегистрирован 13 апреля и принят к производству 19 апреля. Следующее заседание назначено на 11 июня.

Несколько торговых точек в Москве закрылись, среди них – магазины в торговых центрах Columbus на ул. Кировоградской, «Ереван Плаза» на Большой Тульской и «Круг» на ул. Старокачаловской. На данный момент у компании осталось 47 торговых точек.

В 2012 г. магазины под маркой «Ноу-хау» открыл сотовый оператор «Вымпелком». В 2013 г. он заключил партнерский договор с сетью магазинов электроники «ИОН» – «Вымпелком» перевел все точки сети под бренд «Ноу-хау». Сеть развивал менеджмент «ИОНа». Предполагалось, что в 2017 г., при условии достижения KPI, «Вымпелком» получил бы в ней контрольный пакет акций. Представитель «Вымпелкома» заявил, что до настоящего времени сеть развивалась по франшизе.

В марте Инспекция ФНС № 3 по Москве возбудила исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. «Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. «Сбер» оценил ущерб от действий гендиректора и основного владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко более чем в 5,7 млрд руб.

Ранее Инспекция ФНС № 3 по Москве возбудила исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. Соответствующее дело было заведено ведомством 25 марта. До этого ФНС, как указано там же, приостановила операции по счетам этого юрлица в Дом.РФ, Совкомбанке, «Московском кредитном банке», Промсвязьбанке, Россельхозбанке, Сбербанке, ОТП-банке и «Тинькофф банке». В октябре 2023 г. Инспекция ФНС № 3 по Москве уже инициировала исполнительное производство в отношении этого юрлица на 198 млн руб. На текущий момент, как указано в «СПАРК-Интерфаксе», оно завершено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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