ФНС решила обанкротить сеть «Ноу-хау»

Ранее Инспекция ФНС № 3 по Москве возбудила исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. Соответствующее дело было заведено ведомством 25 марта. До этого ФНС, как указано там же, приостановила операции по счетам этого юрлица в Дом.РФ, Совкомбанке, «Московском кредитном банке», Промсвязьбанке, Россельхозбанке, Сбербанке, ОТП-банке и «Тинькофф банке». В октябре 2023 г. Инспекция ФНС № 3 по Москве уже инициировала исполнительное производство в отношении этого юрлица на 198 млн руб. На текущий момент, как указано в «СПАРК-Интерфаксе», оно завершено.