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Посол РФ в Сенегале назвал «великим» объем импорта российских нефтепродуктов

Ведомости

Объем поставок в Сенегал российских нефтепродуктов «достаточно великий», заявил «РИА Новости» посол России в западноафриканской стране Дмитрий Кураков.

«Объем поставок российских нефтепродуктов достаточно великий. Сенегал занимает второе место, насколько я знаю, по объемам импорта из России в странах к югу от Сахары… Многие компании к нам обращаются с просьбой подыскать им партнеров по закупкам тех или иных нефтепродуктов. Такая работа идет», – сказал дипломат.

В 2023 г. экспорт России в Африку в стоимостном выражении вырос на 43% до $21,2 млрд. Основными товарами экспорта в страны континента были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование.

Крупнейшими торговыми партнерами РФ в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, писали также «Ведомости» в 2023 г. со ссылкой на таможенную статистику UN Comtrade (база данных ООН). Товарооборот с Египтом вырос почти на 36% до $3,915 млрд в 2022 г. с $2,884 млрд в 2021 г., с Марокко – на 4,5%, с $2,204 млрд до $2,304 млрд, с ЮАР, напротив, снизился с $1,033 млрд до $830 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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