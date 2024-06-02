Посол РФ в Сенегале назвал «великим» объем импорта российских нефтепродуктов
Объем поставок в Сенегал российских нефтепродуктов «достаточно великий», заявил «РИА Новости» посол России в западноафриканской стране Дмитрий Кураков.
«Объем поставок российских нефтепродуктов достаточно великий. Сенегал занимает второе место, насколько я знаю, по объемам импорта из России в странах к югу от Сахары… Многие компании к нам обращаются с просьбой подыскать им партнеров по закупкам тех или иных нефтепродуктов. Такая работа идет», – сказал дипломат.
В 2023 г. экспорт России в Африку в стоимостном выражении вырос на 43% до $21,2 млрд. Основными товарами экспорта в страны континента были пшеница, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование.
Крупнейшими торговыми партнерами РФ в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, писали также «Ведомости» в 2023 г. со ссылкой на таможенную статистику UN Comtrade (база данных ООН). Товарооборот с Египтом вырос почти на 36% до $3,915 млрд в 2022 г. с $2,884 млрд в 2021 г., с Марокко – на 4,5%, с $2,204 млрд до $2,304 млрд, с ЮАР, напротив, снизился с $1,033 млрд до $830 млн.