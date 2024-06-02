Посол РФ в Сенегале назвал «великим» объем импорта российских нефтепродуктов

Крупнейшими торговыми партнерами РФ в Африке стали Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, ЮАР, писали также «Ведомости» в 2023 г. со ссылкой на таможенную статистику UN Comtrade (база данных ООН). Товарооборот с Египтом вырос почти на 36% до $3,915 млрд в 2022 г. с $2,884 млрд в 2021 г., с Марокко – на 4,5%, с $2,204 млрд до $2,304 млрд, с ЮАР, напротив, снизился с $1,033 млрд до $830 млн.