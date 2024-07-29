Heineken зафиксировала убыток почти в 100 млн евро в первом полугодии

Как следует из отчета, чистый убыток в январе – июне за текущий год составил 95 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,16 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Ранее аналитики компании предполагали, что чистая прибыль составит 985 млн евро. Согласно прогнозу аналитиков компании, органический рост операционной прибыли в этом году должен составить 4-8%. В первом полугодии этот органический рост составил 12,5%.