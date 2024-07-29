Heineken зафиксировала убыток почти в 100 млн евро в первом полугодии
Пивоваренная компания Heineken зафиксировала чистый убыток в 95 млн евро в первом полугодии 2024 г. после списания стоимости активов в Китае, следует из отчета компании.
Списания, связанные с обесцениванием 40%-ной доли Heineken в китайской China Resources Beer (CR Beer), составили 874 млн евро. Акции китайской компании подешевели на 30% с начала текущего года. В компании отмечают, что снижение стоимости активов происходит на фоне сильных операционных результатов, что, вероятно, связано с ухудшением макроэкономической среды в Китае.
Как следует из отчета, чистый убыток в январе – июне за текущий год составил 95 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,16 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Ранее аналитики компании предполагали, что чистая прибыль составит 985 млн евро. Согласно прогнозу аналитиков компании, органический рост операционной прибыли в этом году должен составить 4-8%. В первом полугодии этот органический рост составил 12,5%.
В начале декабря 2023 г. «Ведомости» писали о том, что Heineken окончательно покинул Россию. По договоренности пивоваренная компания провела ребрендинг.