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Heineken зафиксировала убыток почти в 100 млн евро в первом полугодии

Ведомости

Пивоваренная компания Heineken зафиксировала чистый убыток в 95 млн евро в первом полугодии 2024 г. после списания стоимости активов в Китае, следует из отчета компании.

Списания, связанные с обесцениванием 40%-ной доли Heineken в китайской China Resources Beer (CR Beer), составили 874 млн евро. Акции китайской компании подешевели на 30% с начала текущего года. В компании отмечают, что снижение стоимости активов происходит на фоне сильных операционных результатов, что, вероятно, связано с ухудшением макроэкономической среды в Китае.

Как следует из отчета, чистый убыток в январе – июне за текущий год составил 95 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 1,16 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Ранее аналитики компании предполагали, что чистая прибыль составит 985 млн евро. Согласно прогнозу аналитиков компании, органический рост операционной прибыли в этом году должен составить 4-8%. В первом полугодии этот органический рост составил 12,5%.

В начале декабря 2023 г. «‎Ведомости» писали о том, что Heineken окончательно покинул Россию. По договоренности пивоваренная компания провела ребрендинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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