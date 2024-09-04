Путин положительно оценил возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке

«Я когда сказал про атомные электростанции, имел в виду в том числе и Дальневосточный регион. Почему нет? Это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей <…> и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующий план увеличения атомной генерации и внутри страны», – сказал президент.