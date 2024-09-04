Путин положительно оценил возможность строительства АЭС на Дальнем Востоке
Строительство атомной электростанции (АЭС) на Дальнем Востоке имеет перспективы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Видеозапись с фрагментом заседания опубликована в Telegram-канале Кремля.
«Я когда сказал про атомные электростанции, имел в виду в том числе и Дальневосточный регион. Почему нет? Это перспективное направление. Если уж мы столько объектов строим за границей <…> и финансируем в значительной степени эти объекты, мы должны выполнять соответствующий план увеличения атомной генерации и внутри страны», – сказал президент.
Глава государства отметил, что потребление электроэнергии на Дальнем Востоке уверенно растет. По его словам, это говорит о том, что темпы роста экономики в регионе выше общероссийских.
«Если в целом в стране в прошлом году потребление электроэнергии выросло на 1,4%, то на Дальнем Востоке – на 3,5%. Это отражает рост деловой активности в Дальневосточных регионах. Здесь динамично развивается производство, строится жилье, возводятся социальные объекты», – подчеркнул Путин.
Российский лидер прибыл во Владивосток ночью 4 сентября для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). 4 сентября по видеосвязи Путин дал старт работе трех новых дальневосточных предприятий: Приморского завода пластиковых труб и горно-обогатительного комбината «Озерный». Кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол». Кроме того, президент России осмотрел площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте и, среди прочего, провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном.
Путин также планирует выступить на пленарном заседании ВЭФа, которое пройдет 5 сентября.