Путин встретился с зампредседателя КНР Ханем на ВЭФ

«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшней встречи, и завтрашней совместной работы на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», – сказал Путин.