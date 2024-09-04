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Путин встретился с зампредседателя КНР Ханем на ВЭФ

Президент РФ отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с Китаем
Ведомости

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) началась встреча президента РФ Владимира Путина с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшней встречи, и завтрашней совместной работы на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», – сказал Путин.

Он добавил, что российская сторона ждет приезда председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

Ожидается, что стороны обсудят текущие вопросы двусторонних отношений РФ и КНР, а также темы, которые «накануне имели место в Улан-Баторе», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, будут затронуты различные коммерческие проекты в рамках трехстороннего взаимодействия России, Монголии и Китая, уточнил он.

Путин прибыл во Владивосток ночью 4 сентября для участия в ВЭФ. Сегодня президент проведет международные контакты и совещание по развитию Дальнего Востока. Помимо зампредседателя КНР, российский лидер также встретится с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

5 сентября Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ, модератором будет ведущая ВГТРК Александра Суворова. В пленарной сессии также примут участие Хань и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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