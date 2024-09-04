Путин встретился с зампредседателя КНР Ханем на ВЭФ

Путин встретился с зампредседателя КНР Ханем на ВЭФПрезидент РФ отметил беспрецедентно высокий уровень отношений с Китаем
«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшней встречи, и завтрашней совместной работы на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», – сказал Путин.
Он добавил, что российская сторона ждет приезда председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.
Ожидается, что стороны обсудят текущие вопросы двусторонних отношений РФ и КНР, а также темы, которые «накануне имели место в Улан-Баторе», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В частности, будут затронуты различные коммерческие проекты в рамках трехстороннего взаимодействия России, Монголии и Китая, уточнил он.
Путин прибыл во Владивосток ночью 4 сентября для участия в ВЭФ. Сегодня президент проведет международные контакты и совещание по развитию Дальнего Востока. Помимо зампредседателя КНР, российский лидер также встретится с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
5 сентября Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ, модератором будет ведущая ВГТРК Александра Суворова. В пленарной сессии также примут участие Хань и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.