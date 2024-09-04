Песков назвал безальтернативным развитие взаимодействия России, Монголии и КНР
Россия, Монголия и Китай привержены позиции о необходимости и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, такое взаимодействие безальтернативно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Собственно развитие трехстороннего взаимодействия является безальтернативным. Конкретика еще будет дорабатываться. На повестке дня есть различные проекты, которые обсуждаются, коммерческие проекты. Они часто обсуждаются президентом Путиным в ходе контактов с китайскими друзьями, в том числе это будет сделано и сегодня, как я сказал», – отметил Песков.
4 сентября на полях ВЭФ Путин встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем. Ожидается, что стороны обсудят текущие вопросы двусторонних отношений РФ и КНР, а также темы, которые «накануне имели место в Улан-Баторе», уточнил представитель Кремля.
В интервью монгольской газете «Оноодор» Путин заявил, что трехстороннее сотрудничество сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участникам. Он напомнил, что трехсторонний механизм сотрудничества России, Монголии и Китая был создан в 2014 г., с того момента «удалось заложить надежную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества». Президент подчеркнул, что Россия заинтересована «в содержательной работе» в таком формате.
2-3 сентября Путин находился в Монголии с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. В Улан-Баторе прошли переговоры в узком и расширенном составах, после чего были подписаны российско-монгольские межправительственные документы.
По итогам переговоров Путин отметил, что страны сотрудничают во многих сферах, включая газовую. По его словам, сейчас проходит государственная экспертиза и экологическая оценка проекта газопровода «Союз – Восток» (продолжение российского трубопровода «Сила Сибири – 2». – «Ведомости»), который пройдет из России в Китай через Монголию. Причем рассматривается возможность поставок газа и в Монголию, а «Газпром» готов оказать поддержку в газификации страны.