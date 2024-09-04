Песков назвал безальтернативным развитие взаимодействия России, Монголии и КНР

В интервью монгольской газете «Оноодор» Путин заявил, что трехстороннее сотрудничество сможет успешно развиваться только тогда, когда оно будет выгодно всем участникам. Он напомнил, что трехсторонний механизм сотрудничества России, Монголии и Китая был создан в 2014 г., с того момента «удалось заложить надежную базу для развития комплексного взаимовыгодного сотрудничества». Президент подчеркнул, что Россия заинтересована «в содержательной работе» в таком формате.