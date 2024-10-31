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Ozon меняет правила оплаты товаров при получении

Функция останется доступна для одежды и обуви
Ведомости

Большинство товаров с маркетплейса Ozon придется оплачивать при оформлении заказа, сообщили в пресс-службе Ozon, пишет «Прайм».

Функцию оплаты товаров при получении (постоплата) на Ozon оставят только для одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий.

Уточняется, что покупатели, которые уже заказали товары с оплатой при получении до 31 октября, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи заказов.

13 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что Ozon внес изменения в политику работы с продавцами, исполнив тем самым предупреждение ФАС. Также сообщалось, что маркетплейс запустил новый функционал чата продавцов с покупателями, где продавцы при необходимости смогут передавать им свои контактные данные. Теперь спорные ситуации можно разрешить напрямую.

Согласно октябрьскому исследованию «Точки. Маркетплейсы», число продавцов на Wildberries выросло с января по сентябрь на 24,7% год к году, на Ozon – на 3,2%, у «Яндекс.Маркета» – на 26,6%. На AliExpress число селлеров снизилось на 29,8%, а на «Магнит Маркете» (ex-KazanExpress) – на 6,4%, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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