Ozon меняет правила оплаты товаров при получении

Ozon меняет правила оплаты товаров при полученииФункция останется доступна для одежды и обуви
Функцию оплаты товаров при получении (постоплата) на Ozon оставят только для одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий.
Уточняется, что покупатели, которые уже заказали товары с оплатой при получении до 31 октября, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи заказов.
13 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что Ozon внес изменения в политику работы с продавцами, исполнив тем самым предупреждение ФАС. Также сообщалось, что маркетплейс запустил новый функционал чата продавцов с покупателями, где продавцы при необходимости смогут передавать им свои контактные данные. Теперь спорные ситуации можно разрешить напрямую.
Согласно октябрьскому исследованию «Точки. Маркетплейсы», число продавцов на Wildberries выросло с января по сентябрь на 24,7% год к году, на Ozon – на 3,2%, у «Яндекс.Маркета» – на 26,6%. На AliExpress число селлеров снизилось на 29,8%, а на «Магнит Маркете» (ex-KazanExpress) – на 6,4%, писал «Коммерсантъ».