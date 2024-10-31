Ozon меняет правила оплаты товаров при получении

Согласно октябрьскому исследованию «Точки. Маркетплейсы», число продавцов на Wildberries выросло с января по сентябрь на 24,7% год к году, на Ozon – на 3,2%, у «Яндекс.Маркета» – на 26,6%. На AliExpress число селлеров снизилось на 29,8%, а на «Магнит Маркете» (ex-KazanExpress) – на 6,4%, писал «Коммерсантъ».