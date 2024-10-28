Темпы роста числа продавцов на маркетплейсах снизились вдвое с января по сентябрь

Исследование «Точки Маркетплейсы» показало, что число продавцов на Wildberries выросло на 24,7% год к году, на Ozon – на 3,2%, у «Яндекс Маркета» – на 26,6%. На AliExpress число селлеров снизилось на 29,8%, а на «Магнит Маркете» (ex-KazanExpress) – на 6,4%. Количество продавцов, зарегистрированных на «Мегамаркете», с января по сентябрь увеличилось в 2,2 раза в годовом исчислении, но по числу селлеров доля площадки небольшая: в T-Bank eCommerce ее оценивали в 1,5% по итогам первого полугодия.