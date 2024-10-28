Темпы роста числа продавцов на маркетплейсах снизились вдвое с января по сентябрь
С января по сентябрь количество зарегистрированных на маркетплейсах продавцов увеличилось на 17% в годовом исчислении, в то время как в аналогичном периоде 2023 г. показатель равнялся 38%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Точка Маркетплейсы».
По данным T-Bank eCommerce, во II квартале 2024 г. количество продавцов выросло на 22% год к году, что на 12% ниже показателя за аналогичный период 2023 г. Издание отмечает, что аналитики называют замедление динамики роста числа предпринимателей на маркетплейсах устойчивым трендом.
Исследование «Точки Маркетплейсы» показало, что число продавцов на Wildberries выросло на 24,7% год к году, на Ozon – на 3,2%, у «Яндекс Маркета» – на 26,6%. На AliExpress число селлеров снизилось на 29,8%, а на «Магнит Маркете» (ex-KazanExpress) – на 6,4%. Количество продавцов, зарегистрированных на «Мегамаркете», с января по сентябрь увеличилось в 2,2 раза в годовом исчислении, но по числу селлеров доля площадки небольшая: в T-Bank eCommerce ее оценивали в 1,5% по итогам первого полугодия.
Приток продавцов на маркетплейсы остается высоким, отмечают в Ассоциации компаний интернет-торговли. В Ozon сообщили, что на конец июня на платформе работали 550 000 продавцов, что на 60% превышает показатель прошлого года. При этом в компании допустили замедление роста рынка из-за эффекта высокой базы. В Wildberries отметили рост числа продавцов на 32% год к году.
Замедление роста числа продавцов фиксируется на фоне снижения динамики их оборотов. С января по сентябрь средняя выручка продавца на маркетплейсах составила 526 800 руб., показав рост 8,3% год к году (37% в аналогичном периоде 2023 г.). Показатель ниже уровня инфляции, которая, по данным Росстата, в сентябре составила 8,6% в годовом выражении.
По словам генерального директора «Точки Маркетплейсы» Константина Канивца, запустить бизнес на маркетплейсах становится сложнее, так как многие ниши уже заняты, а привлечь стартовый капитал трудно из-за высокой стоимости кредитов. Кроме того, растут комиссии и штрафы платформ. Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов считает, что из-за роста финансовой нагрузки продавцы переходят в нишевые интернет-магазины или вовсе закрывают бизнес.
27 октября «Ведомости» писали, что «Почта России» запустила хранение и экспресс-доставку из отделений для продавцов на маркетплейсах вместе с оператором экспресс-доставки «Даркстор у дома». По словам представителя «Даркстора у дома», товары будут храниться в 1507 точках (346 – в Москве). «Почта» выделит под размещение товаров продавцов 325 400 кв. м свободных площадей в своих отделениях.