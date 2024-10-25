В Wildberries прогнозируют рост оборота на 60% по итогам 2024 года
За девять месяцев общий рост оборота объединенной компании ООО «РВБ» составляет 67%, в целом по итогам года ожидается прирост 60% по отношению к показателю 2023 г. Об этом сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в интервью «Ведомостям».
«Рост оборота наших продавцов в целом составил 63%, а рост оборота в среднем на одного продавца составил примерно 27%. Я надеюсь, что по итогам года темп сохранится. То есть мы планируем, что рост к предыдущему году по итогам года так и будет 60%», – рассказала Ким.
Абсолютные цифры Wildberries не раскрывает. Ким добавила, что повлиять на финансовый результат могла бы нехватка складских площадей, но в ближайшее время компания намерена расширить логистические мощности, что даст возможность размещать еще 250 млн товаров.
Об объединении Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».
22 октября «Ведомости» со ссылкой на представителя компании писали, что группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ» Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.