В Wildberries прогнозируют рост оборота на 60% по итогам 2024 года

«Рост оборота наших продавцов в целом составил 63%, а рост оборота в среднем на одного продавца составил примерно 27%. Я надеюсь, что по итогам года темп сохранится. То есть мы планируем, что рост к предыдущему году по итогам года так и будет 60%», – рассказала Ким.