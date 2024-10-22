Russ передала свои активы в ООО «РВБ»

Объединение Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце Wildberries и Russ зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».