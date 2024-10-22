Russ передала свои активы в ООО «РВБ»В сентябре сделку одобрила ФАС
Группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО «Стинн».
Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ.
20 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила передачу основному юрлицу объединенной компании Wildberries и группы компаний Russ – ООО «РВБ» – ряда рекламных компаний основного юрлица ГК Russ – ООО «Стинн». Отмечалось, что в ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки.
Объединение Wildberries и Russ было объявлено в июне 2024 г. В следующем месяце Wildberries и Russ зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» писали, что 65% этого юрлица принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн».