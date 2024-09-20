ФАС согласовала передачу ряда активов Russ в объединенную компанию с Wildberries

ФАС согласовала передачу ряда активов Russ в объединенную компанию с WildberriesВедомство не увидело в этой сделке рисков ограничения конкуренции
ФАС одобрила покупку основным юрлицом объединенной компании Wildberries и группы компаний Russ – ООО «РВБ» ряда рекламных компаний основного юрлица ГК Russ – ООО «Стинн». Это следует из официального сообщения ФАС, поступившего в редакцию «Ведомостей».
«В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки», – отметили в ФАС.