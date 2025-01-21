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МЭА: Россия увеличила выпуск СПГ на 8%

Ведомости

Россия увеличила выпуск сжиженного природного газа (СПГ) на 8% в 2024 г., следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

«Производство СПГ в России увеличилось на 8% (или более 3 млрд куб. м) в годовом выражении в 2024 г. <...> Поставки газа на внутренний рынок увеличились примерно на 4,5% (или около 23 млрд куб. м) в 2024 г.», – говорится в отчете.

Рост внутренних поставок в МЭА связали с более холодной зимой, более сильной тепловой генерацией (на 3,7% в годовом исчислении за первые 11 месяцев 2024 г.) и более высоким потреблением газа в промышленности. На Азию пришлось около половины всего российского экспорта СПГ, заявили аналитики. 

Экспорт российского СПГ в Европу увеличился на 17% (на 3 млрд куб. м), укрепив позиции России как второго по величине поставщика СПГ в Европе. Основными покупателями стали Бельгия, Франция и Испания.

США, в свою очередь, снизили в 2024 г. поставки своего СПГ в Европу на 18% (на 14 млрд куб. м), оставшись при этом лидером поставок в регион. Катар снизил отгрузки в Европу на 30% (на 6 млрд куб. м), перенаправив грузы на более прибыльные рынки Азии.

В ноябре 2024 г. посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что Норвегия заработала более $115 млрд сверхдоходов за счет вытеснения российского газа после введения антироссийских санкций в ЕС. При этом к осени 2024 г. Россия впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз, следовало из статистики Евростата.

Россия наращивает поставки СПГ в Китай. По данным главного таможенного управления КНР, объем поставок российского СПГ в Китай в 2024 г. увеличился до 8,3 млн т – это на 3,3% больше, чем в 2023 г. По стоимости импорт снизился на 3,5% до $4,99 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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