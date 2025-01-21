МЭА: Россия увеличила выпуск СПГ на 8%

США, в свою очередь, снизили в 2024 г. поставки своего СПГ в Европу на 18% (на 14 млрд куб. м), оставшись при этом лидером поставок в регион. Катар снизил отгрузки в Европу на 30% (на 6 млрд куб. м), перенаправив грузы на более прибыльные рынки Азии.