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Санду назвала законной поставку газа в Приднестровье через венгерскую компанию

Ведомости

Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях, молдавское правительство изучило сделку, заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны», – сказала Санду на брифинге (цитата по «Sputnik Молдова»).

10 февраля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти Приднестровья отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии. Он пояснил, что венгерская MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с «Молдовагазом». Приднестровье оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с республикой в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». В этот же день Речан сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании в Приднестровье. 

Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в республику поступил газ за счет российской помощи. 27 февраля он уточнил, что сформированный механизм поставки продолжает действовать, и поблагодарил Россию за «понимание ситуации, поддержку и системность проводимой работы, нацеленной на недопущение нового витка энергетической и, как следствие, гуманитарной катастрофы».

Санду в январе называла незаконными гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье через посредников. Она указывала на «более простое, законное и не нарушающее санкции решение»: «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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