Санду назвала законной поставку газа в Приднестровье через венгерскую компанию
Приднестровье получает газ через венгерского посредника на законных основаниях, молдавское правительство изучило сделку, заявила президент Молдавии Майя Санду.
«Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны», – сказала Санду на брифинге (цитата по «Sputnik Молдова»).
10 февраля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти Приднестровья отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии. Он пояснил, что венгерская MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с «Молдовагазом». Приднестровье оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с республикой в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». В этот же день Речан сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании в Приднестровье.
Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в республику поступил газ за счет российской помощи. 27 февраля он уточнил, что сформированный механизм поставки продолжает действовать, и поблагодарил Россию за «понимание ситуации, поддержку и системность проводимой работы, нацеленной на недопущение нового витка энергетической и, как следствие, гуманитарной катастрофы».
Санду в январе называла незаконными гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье через посредников. Она указывала на «более простое, законное и не нарушающее санкции решение»: «Газпром», являющийся мажоритарным акционером компании «Молдовагаз», мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию».