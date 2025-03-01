Санду назвала законной поставку газа в Приднестровье через венгерскую компанию

10 февраля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти Приднестровья отказались от европейской помощи для закупок газа и получат топливо от Венгрии. Он пояснил, что венгерская MET Gas and Energy Marketing AG доставит газ на границу с Молдовой в соответствии с контрактом с «Молдовагазом». Приднестровье оплатит авансом расходы на транзит газа от границы с республикой в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом». В этот же день Речан сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа от венгерской компании в Приднестровье.