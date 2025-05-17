Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения газа в Черном море
Месторождение природного газа, стоимость которого оценивается в $30 млрд, обнаружено в Черном море, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Объем – 75 млрд куб. м, экономическая ценность – $30 млрд. Месторождение сможет обеспечить потребности всех наших домов в природном газе примерно на 3,5 года», – написал он.
Минэнерго Турции в январе 2023 г. сообщило, что запасы газа в Черном море покрывают 33-летний спрос населения страны. Сообщалось, что общие запасы (разведанные в Черном море) достигают 710 млрд куб. м. Летом прошлого года Эрдоган заявил, что республика начала экспортировать природный газ в Болгарию, Венгрию и Румынию.