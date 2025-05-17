Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения газа в Черном море

Минэнерго Турции в январе 2023 г. сообщило, что запасы газа в Черном море покрывают 33-летний спрос населения страны. Сообщалось, что общие запасы (разведанные в Черном море) достигают 710 млрд куб. м. Летом прошлого года Эрдоган заявил, что республика начала экспортировать природный газ в Болгарию, Венгрию и Румынию.