ЦРПТ: спрос на российские препараты для похудения вырос в шесть раз в I квартале

Кроме того, в I квартале года общая стоимость проданных препаратов достигла 5 млрд руб. В денежном выражении показатель вырос в 5,5 раза за год. Если сравнить такой уровень продаж с реализацией препаратов для похудения в IV квартале 2024 г., то спрос вырос на 30% в натуральном выражении и на 28% в денежном.