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ЦРПТ: спрос на российские препараты для похудения вырос в шесть раз в I квартале

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Объем продаж российских аналогов препаратов для похудения «Оземпика» и «Мунджаро» увеличился в шесть раз в I квартале 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г., сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак»). Эти лекарства, указано в публикации, производятся на основе семаглутида и тирзепатида.

Кроме того, в I квартале года общая стоимость проданных препаратов достигла 5 млрд руб. В денежном выражении показатель вырос в 5,5 раза за год. Если сравнить такой уровень продаж с реализацией препаратов для похудения в IV квартале 2024 г., то спрос вырос на 30% в натуральном выражении и на 28% в денежном.

За год также увеличились объемы российского производства, отметили в ЦРПТ. В I квартале 2025 г. в России было выпущено 2,4 млн препаратов указанной категории, и это почти в 10 раз больше, чем годом ранее.

Рост спроса в ЦРПТ объяснили «масштабом проблемы ожирения в России». В публикации приводятся данные Минздрава РФ, согласно которым примерно 40 млн россиян имеют этот диагноз, а 62,5% взрослых обладают избыточным весом.

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