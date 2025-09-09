«Балтика» пообещала не лишать любителей пива «Девятки»
«Балтика» опровергла сообщения о прекращении продаж «Балтики 9» в магазинах, марка сохранит «Девятку» в ассортиментном портфеле. Об этом «Ведомостям» заявили в компании.
«Балтика 9» – это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении. Значит, им не все равно», – сказали в представительстве.
Как уточнили в компании, «Девятка» останется в ассортименте бренда. Вместе с тем, вместе с реновацией, объявленной в мае, была обновлена и рецептура «Балтики 9». Компания заявила, что вопрос о смене названия марки пока не решен.
8 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что производитель «Балтики 9» решил снять напиток с производства, сменить рецепт и оформление.
«Балтика» была основана в 1990 г., принадлежала датскому холдингу Carlsberg Group. Компания выпускает пиво под брендами «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664 и др., владеет заводами в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске, Ярославле. В июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу.
В декабре прошлого года Путин вывел активы «Балтики» из временного управления. Как стало известно в феврале этого года, Carlsberg Group продала российскую «Балтику» за почти 2,3 млрд датских крон, что составляет примерно $320 млн. 98,65% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «ВГ инвест». Владельцы АО не раскрываются.