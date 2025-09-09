«Балтика» пообещала не лишать любителей пива «Девятки»

«Балтика 9» – это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении. Значит, им не все равно», – сказали в представительстве.