За продажу «Балтики» Carlsberg Group получила $320 млн

В отчете указано, что 2024 г. стал для компании годом «крупных событий». Помимо продажи российского бизнеса, Carlsberg Group за год приобрела британскую компанию Britvic plc., 40% акций британского оператора пабов и отелей Marston’s plc., получила полный контроль над предприятиями в Индии и Непале после выкупа партнера и объявила о поглощении Pepsi в Казахстане и Киргизии начиная с I квартала 2026 г.