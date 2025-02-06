За продажу «Балтики» Carlsberg Group получила $320 млн
Датская компания Carlsberg Group продала российскую «Балтику» за почти 2,3 млрд датских крон, что составляет примерно $320 млн, следует из финансового отчета компании за 2024 г.
Сделка о продаже российского бизнеса завершилась 4 декабря 2024 г.
Согласно отчету, Carlsberg Group за 2024 г. получила чистую прибыль в размере 9,1 млрд датских крон, включая 2,3 млрд за продажу «Балтики».
В отчете указано, что 2024 г. стал для компании годом «крупных событий». Помимо продажи российского бизнеса, Carlsberg Group за год приобрела британскую компанию Britvic plc., 40% акций британского оператора пабов и отелей Marston’s plc., получила полный контроль над предприятиями в Индии и Непале после выкупа партнера и объявила о поглощении Pepsi в Казахстане и Киргизии начиная с I квартала 2026 г.
6 декабря 2024 г. стало известно, что Carlsberg Group, объявившая накануне о продаже российского бизнеса, вышла из капитала «Балтики». 98,65% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «Вг инвест». Владельцы АО не раскрываются. Оставшимися 1,35% «Балтики» новый покупатель владеет через принадлежащее ему юрлицо ООО «Хоппи юнион».
3 декабря Reuters со ссылкой на соответствующий документ писало, что правительственная комиссия РФ одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд руб. ($320,75 млн) АО «ВГ инвест».
2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами компании.