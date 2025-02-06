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За продажу «Балтики» Carlsberg Group получила $320 млн

Ведомости

Датская компания Carlsberg Group продала российскую «Балтику» за почти 2,3 млрд датских крон, что составляет примерно $320 млн, следует из финансового отчета компании за 2024 г.

Сделка о продаже российского бизнеса завершилась 4 декабря 2024 г.

Согласно отчету, Carlsberg Group за 2024 г. получила чистую прибыль в размере 9,1 млрд датских крон, включая 2,3 млрд за продажу «Балтики».

В отчете указано, что 2024 г. стал для компании годом «крупных событий». Помимо продажи российского бизнеса, Carlsberg Group за год приобрела британскую компанию Britvic plc., 40% акций британского оператора пабов и отелей Marston’s plc., получила полный контроль над предприятиями в Индии и Непале после выкупа партнера и объявила о поглощении Pepsi в Казахстане и Киргизии начиная с I квартала 2026 г.

20 декабря генеральным директором пивоваренной компании «Балтика» стал Дмитрий Визир.

6 декабря 2024 г. стало известно, что Carlsberg Group, объявившая накануне о продаже российского бизнеса, вышла из капитала «Балтики». 98,65% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «Вг инвест». Владельцы АО не раскрываются. Оставшимися 1,35% «Балтики» новый покупатель владеет через принадлежащее ему юрлицо ООО «Хоппи юнион».

3 декабря Reuters со ссылкой на соответствующий документ писало, что правительственная комиссия РФ одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд руб. ($320,75 млн) АО «ВГ инвест».

2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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