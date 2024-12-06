«Балтика» сменила владельца

Carlsberg объявила об уходе из России в марте 2022 г., а в июне следующего года компания подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ. Через месяц после этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Руководство датского холдинга расценило это как кражу бизнеса.