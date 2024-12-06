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«Балтика» сменила владельца

Ведомости

Carlsberg Group, объявившая накануне о продаже российского бизнеса, вышла из капитала «Балтики». 98,65% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «Вг инвест», следует из данных ЕГРЮЛ. Гендиректором компании указан вице-президент «Балтики» Егор Гусельников. Владельцы АО не раскрываются.

Оставшимися 1,35% «Балтики» новый покупатель владеет через принадлежащее ему юрлицо ООО «Хоппи юнион».

3 декабря Reuters со ссылкой на соответствующий документ писало, что правительственная комиссия РФ одобрила продажу «Балтики» за 34 млрд руб. ($320,75 млн) АО «ВГ инвест». Агентство отмечало, что сумма сделки подразумевает продажу с существенной скидкой. В этот же день Carlsberg Group подтвердила на своем сайте, что продажа была одобрена властями России и Дании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, АО «ВГ инвест» зарегистрировано в августе текущего года, место нахождения и адрес юрлица – Санкт-Петербург. Гендиректором фирмы является вице-президент по продажам «Балтики» Егор Гусельников.

Carlsberg объявила об уходе из России в марте 2022 г., а в июне следующего года компания подписала соглашение о продаже бизнеса в РФ. Через месяц после этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимуществу. Руководство датского холдинга расценило это как кражу бизнеса.

2 декабря Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами компании. Тогда же три источника сообщили «Ведомостям», что Carlsberg Group договорился о продаже бизнеса в России с частными инвесторами. По словам собеседников, одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

«Балтика» основана в 1990 г. В портфель брендов компании включены «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон», «Балтика» и др. Производственные мощности компании представлены восемью заводами в Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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