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Визир назначен генеральным директором «Балтики»

Ведомости

Генеральным директором пивоваренной компании «Балтика» стал Дмитрий Визир, следует из данных ЕГРЮЛа, с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», должность президента в компании больше не существует. С лета 2023 г. «Балтику» в должности президента возглавлял Таймураз Боллоев. «Ведомости» спросили у представителя «Балтики», останется ли он в компании и в каком статусе. В компании отказались от комментариев.

2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами компании. Три источника сообщили «Ведомостям», что Carlsberg Group договорилась о продаже бизнеса в России с частными инвесторами. По информации собеседников, одним из инвесторов является Боллоев.

6 декабря Carlsberg Group, объявившая о продаже российского бизнеса, вышла из капитала «Балтики». По данным ЕГРЮЛ, 98,65% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «Вг инвест». Оставшимися 1,35% «Балтики» новый покупатель владеет через принадлежащее ему юрлицо ООО «Хоппи юнион».

Боллоев был назначен президентом «Балтики» в июле 2023 г. Он руководил «Балтикой» с 1991 по 2004 г. Причины его ухода из компании не сообщались.

Визир с 2006 по 2012 г. занимал пост директора филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Воронеж». В 2014 г. перешел в центральный офис на должность директора по управлению качеством в Восточной Европе. Позднее был назначен вице-президентом по цепочкам поставок компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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