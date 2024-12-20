Визир назначен генеральным директором «Балтики»

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», должность президента в компании больше не существует. С лета 2023 г. «Балтику» в должности президента возглавлял Таймураз Боллоев. «Ведомости» спросили у представителя «Балтики», останется ли он в компании и в каком статусе. В компании отказались от комментариев.