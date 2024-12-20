Визир назначен генеральным директором «Балтики»
Генеральным директором пивоваренной компании «Балтика» стал Дмитрий Визир, следует из данных ЕГРЮЛа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», должность президента в компании больше не существует. С лета 2023 г. «Балтику» в должности президента возглавлял Таймураз Боллоев. «Ведомости» спросили у представителя «Балтики», останется ли он в компании и в каком статусе. В компании отказались от комментариев.
2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел «Балтику» из-под временного управления Росимущества. Документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами компании. Три источника сообщили «Ведомостям», что Carlsberg Group договорилась о продаже бизнеса в России с частными инвесторами. По информации собеседников, одним из инвесторов является Боллоев.
6 декабря Carlsberg Group, объявившая о продаже российского бизнеса, вышла из капитала «Балтики». По данным ЕГРЮЛ, 98,65% долей в ООО «Пивоваренная компания Балтика» перешли АО «Вг инвест». Оставшимися 1,35% «Балтики» новый покупатель владеет через принадлежащее ему юрлицо ООО «Хоппи юнион».
Боллоев был назначен президентом «Балтики» в июле 2023 г. Он руководил «Балтикой» с 1991 по 2004 г. Причины его ухода из компании не сообщались.
Визир с 2006 по 2012 г. занимал пост директора филиала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Воронеж». В 2014 г. перешел в центральный офис на должность директора по управлению качеством в Восточной Европе. Позднее был назначен вице-президентом по цепочкам поставок компании.