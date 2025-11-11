Чистая прибыль SoftBank во II финквартале выросла вдвое

В октябре президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию подписал с премьер-министром страны Санаэ Такаити документы, направленные на укрепление экономических и стратегических отношений с Токио. Тогда также впервые были оглашены предположительные проекты, которые будут финансироваться из фонда в $550 млрд, согласованного Японией в сентябре в обмен на снижение американских пошлин. Они включают такие инициативы, как сооружение малых модульных и водо-водяных ядерных реакторов. По данным Reuters, порядка 20 американских и японских компаний проявили интерес к участию в этих проектах. Среди них SoftBank Group.