Чистая прибыль SoftBank во II финквартале выросла вдвое
Японская SoftBank Group во II квартале 2025 финансового года нарастила чистую прибыль более чем вдвое. По итогам июля – сентября этого года показатель составил 2,5 трлн иен ($16,22 млрд).
Выручка группы за отчетный период увеличилась на 8,4% и достигла 1,92 трлн иен. Прибыль фондов Vision, принадлежащих компании, составила 2,81 трлн иен против 608 млрд иен в прошлом году. Прибыль от инвестиций в OpenAI с начала финансового года достигла 2,16 трлн иен. В апреле SoftBank инвестировала в стартап $7,5 млрд. В декабре компания планирует вложить в него еще $22,5 млрд.
В октябре SoftBank продала 32,1 млн акций Nvidia Corp. за $5,83 млрд. Совет директоров компании также решил провести сплит акций в отношении 4:1. Он состоится 30 декабря.
В октябре президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию подписал с премьер-министром страны Санаэ Такаити документы, направленные на укрепление экономических и стратегических отношений с Токио. Тогда также впервые были оглашены предположительные проекты, которые будут финансироваться из фонда в $550 млрд, согласованного Японией в сентябре в обмен на снижение американских пошлин. Они включают такие инициативы, как сооружение малых модульных и водо-водяных ядерных реакторов. По данным Reuters, порядка 20 американских и японских компаний проявили интерес к участию в этих проектах. Среди них SoftBank Group.