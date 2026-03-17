«АвтоВАЗ» выделит коммерческий транспорт в отдельный бизнес
«АвтоВАЗ» объявил о создании отдельного направления для развития сегмента легких коммерческих автомобилей. Новая структура под брендом Lada Business объединит предложения для корпоративных клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.
«Консолидация всех коммерческих продуктов под эгидой «Лада Бизнес» (Lada Business) даст нам возможность более гибко управлять запасами и оперативно реагировать на изменения рынка», – отметил вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
В новое направление войдут специальные версии, производимые «ВИС-Авто», включая платформы и фургоны на базе Lada Granta и Niva Legend, а также аварийно-спасательная техника и снегоболотоходы. Дополнительно будут предложены решения партнера «Промтех», в том числе рефрижераторы, медицинские автомобили и транспорт для людей с ограниченными возможностями – всего более 50 вариантов.
Фургон Lada Largus и метановые версии Largus и Vesta, как считают в компании, будут особо востребованы, поскольку позволяют сократить расходы на топливо в 2-3 раза. «Стратегия развития направления также учитывает перспективу выхода на рынок новых моделей SKM, которые будут интегрированы в портфель предложений для бизнеса в ближайшее время», – говорит автопроизводитель.
«АвтоВАЗ» объявил 6 марта 2025 г. о запуске нового бренда коммерческих автомобилей SKM. В пресс-службе компании уточнили, что ниша машин SKM будет отвечать потребностям разных категорий клиентов: представителям малого, среднего, крупного бизнеса, частым клиентам.
Самой востребованной маркой в России в феврале осталась Lada. Всего за месяц было продано 19 040 машин этой марки. На «АвтоВАЗ» пришлись 24% всех продаж новых легковых автомобилей. Всего в январе – феврале 2026 г. была продана 160 631 машина.