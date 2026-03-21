С мая в России вступит в силу новый ГОСТ на бритвы
Обновленный государственный стандарт на бритвенные системы начнет действовать с мая, сообщили ТАСС в Росстандарте. Документ пришел на замену стандарту, действовавшему более 20 лет, и учитывает расширение ассортимента и совершенствование технологий производства.
Новый ГОСТ распространяется на безопасные бритвенные системы для влажного бритья и их элементы: ручки, лезвия, кассеты, аксессуары и приспособления для защиты от порезов. Основное требование – безопасность и эргономичность: бритва должна надежно лежать в руке, кассета – фиксироваться, а лезвия – не выступать за ее торцы.
Стандарт требует механической прочности и устойчивости к воздействию слабощелочной среды. Допускается нанесение на бритву смазывающих или косметических полосок. При этом в Росстандарте подчеркнули, что ГОСТ носит добровольный характер.