С мая в России вступит в силу новый ГОСТ на бритвы

Новый ГОСТ распространяется на безопасные бритвенные системы для влажного бритья и их элементы: ручки, лезвия, кассеты, аксессуары и приспособления для защиты от порезов. Основное требование – безопасность и эргономичность: бритва должна надежно лежать в руке, кассета – фиксироваться, а лезвия – не выступать за ее торцы.