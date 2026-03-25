Bloomberg: Европа усилит конкуренцию с Азией на фоне низких запасов газа

Ведомости

Европа выходит из зимнего периода с низким уровнем заполненности хранилищ, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Это усиливает конкуренцию с азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне перебоев на энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал страны ЕС начать пополнение резервов как можно раньше, чтобы избежать усиления конкуренции и дальнейшего роста цен. В письме государствам-членам он также рекомендовал снизить целевые показатели заполнения хранилищ до 80% и использовать предусмотренные законодательством гибкие механизмы.

До недавнего времени экономические условия не способствовали накоплению запасов, однако ситуация меняется, пишет Bloomberg. Сообщения о повреждениях энергетической инфраструктуры Катара способствовали росту долгосрочных цен на газ, что улучшило условия для закачки топлива.

С начала конфликта в регионе фьючерсы на газ в Европе выросли более чем на 55%. В настоящее время хранилища заполнены примерно на 28%, что является самым низким уровнем для этого времени года с 2022 г.

25 марта The Wall Street Journal писала, что последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, могут в ближайшее время остро проявиться и в США. Трейдеры предупреждают, что высокие цены на нефть ($160 за баррель) могут стать ориентиром для всего рынка, если ситуация с ее поставками не нормализуется. Особенно остро дефицит ощущается в Азии, где переработчики активно ищут альтернативные источники сырья, чтобы поддерживать производство топлива.

