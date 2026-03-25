Bloomberg: Европа усилит конкуренцию с Азией на фоне низких запасов газа

25 марта The Wall Street Journal писала, что последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, могут в ближайшее время остро проявиться и в США. Трейдеры предупреждают, что высокие цены на нефть ($160 за баррель) могут стать ориентиром для всего рынка, если ситуация с ее поставками не нормализуется. Особенно остро дефицит ощущается в Азии, где переработчики активно ищут альтернативные источники сырья, чтобы поддерживать производство топлива.