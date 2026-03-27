Кремль рассказал о бизнесмене, решившим сделать крупный взнос государству

Выступая 26 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин подчеркивал, что доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сейчас, когда на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и стресса. По словам российского лидера, конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам. Под удар попали отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров.