Кремль рассказал о бизнесмене, решившим сделать крупный взнос государству

Кремль рассказал о бизнесмене, решившим сделать крупный взнос государствуПесков опроверг, что на встрече с РСПП Путин просил о деньгах на СВО
Один из участников закрытой встречи президента России Владимира Путина с бизнесом заявил, что считает необходимым выделить для государства «очень крупную сумму денег». Это было его семейное решение, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Аргументировал этот один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 1990-х гг., и в основном, конечно, это начало было так или иначе связано с государством», – объяснил Песков.
По его словам, поэтому многие считают своим долгом сделать такие взносы. Представитель Кремля подчеркнул, что речь о личной инициативе предпринимателя. Путин ее приветствовал. При этом Песков опроверг материалы в СМИ, о том, что Путин обращался к бизнесу с просьбой сделать взносы на спецоперацию.
«Это неправда», – сказал он.
Выступая 26 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин подчеркивал, что доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сейчас, когда на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и стресса. По словам российского лидера, конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам. Под удар попали отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров.
На закрытой части встречи Путин и бизнесмены обсуждали вопросы регулирования искусственного интеллекта, платформенной экономики, а также защиту прав предпринимателей. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин.