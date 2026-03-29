В «Пулково» сообщили о задержках 25 рейсов из-за ограничений на вылеты
В «Пулково» из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов более чем на два часа задержано 25 рейсов, отменено 18. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ограничения в воздушной гавани действовали с 8:14 до 9:37. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, с момента начала атаки на территорию Ленинградской области 29 марта средства ПВО уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат.
Службы аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания.
В ночь на 27 марта средства противовоздушной обороны нейтрализовали 36 беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области. В связи с этим в «Пулково» вводили временные ограничения, в результате чего более чем на два часа задержали 43 рейса.