Бизнес

O'stin закрыл 62 магазина в 2025 году

Ведомости

O'stin по итогам 2025 г. закрыл 62 магазина, что в 2,6 раза больше, чем в 2024 г. (19). Об этом сообщили «Известия», ознакомившись с пояснительной запиской к отчету компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

По данным издания, за год в компании также сократилась численность сотрудников. Их стало меньше на 15% до 4896 человек. Источники рассказали «Известиям», что развитие сети сейчас приостановлено. Один из собеседников отметил, что в марте компания проводила заседание внутреннего комитета, где не было принято решения возобновить расширение.

«Известия» пишут, что в 2026 г. O'stin будет продолжать закрывать магазины. Ритейлер пытается оптимизировать операционную деятельность на фоне снижения рентабельности, роста затрат на логистику и налоги, а также падения оборота.

25 марта РБК со ссылкой на источник сообщал, что Gloria Jeans планирует в 2026 г. закрыть около 150 магазинов в разных регионах России. По его словам, сеть откажется от наименее рентабельных точек. Скорее всего, Gloria Jeans будет закрывать их постепенно по мере истечения сроков аренды, чтобы избежать компенсаций за досрочное расторжение договоров.

