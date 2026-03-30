Бензин на бирже подешевел на новости о вероятном запрете экспорта
Цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на фоне новости о возможном запрете экспорта бензина из России с 1 апреля.
Бензин марки АИ-92 подешевел на 2,16% и достиг 65 496 руб. за тонну. Стоимость АИ-95 сократилась на 0,92% и составляет 69 974 руб. за тонну. Цена на летнее дизельное топливо уменьшилась на 0,94% до 63 308 руб. за тонну. Зимний дизель стал дешевле на 0,31% и достиг 62 548 руб. за тонну.
30 марта «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с итогами прошедшего 27 марта совещания у вице-премьера Александра Новака, писали, что правительство введет запрет на экспорт бензина из России для его производителей с 1 апреля 2026 г. Позднее информацию подтвердила пресс-служба кабмина. Один из собеседников заявил, что запрет будет действовать до 31 июля этого года.
По итогам совещания Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка. Нефтяные компании на совещании подтвердили высокую загрузку мощностей НПЗ для удовлетворения спроса внутри страны и наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива.