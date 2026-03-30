ТГК-2 получила прибыль за 2025 год после убытка ранее
Выручка Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) по итогам 2025 г. увеличилась на 14,7% относительно предыдущего года и достигла 65,02 млрд руб.
Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,6 млрд руб. против убытка в размере 3,3 млрд руб. в 2024 г. Прибыль до налогообложения достигла 3,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 4,8 млрд руб. годом ранее.
В январе 2024 г. ТГК-2 объявила о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала.
22 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче мажоритарного госпакета ТГК-2 в доверительное управление «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получила в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2.
ТГК-2 – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии, а также продажей тепла потребителям. Предприятия компании находятся в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.