Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ТГК-2 получила прибыль за 2025 год после убытка ранее

Выручка Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2) по итогам 2025 г. увеличилась на 14,7% относительно предыдущего года и достигла 65,02 млрд руб.

Чистая прибыль компании в прошлом году составила 3,6 млрд руб. против убытка в размере 3,3 млрд руб. в 2024 г. Прибыль до налогообложения достигла 3,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 4,8 млрд руб. годом ранее.

В январе 2024 г. ТГК-2 объявила о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала.

22 июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче мажоритарного госпакета ТГК-2 в доверительное управление «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получила в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГК-2.

ТГК-2 – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Занимается производством электрической и тепловой энергии, а также продажей тепла потребителям. Предприятия компании находятся в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь