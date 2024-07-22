Путин подписал указ о передаче пакета акций ТГК-2 в управление ГЭХ

В октябре 2023 г. акции ТГК-2, изъятые в пользу государства, перешли под контроль ГЭХ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В январе этого года ТГК-2 объявила на сайте центра раскрытия корпоративной информации о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала. Права на пакет бумаг агентство получило 29 декабря 2023 г.