Путин подписал указ о передаче пакета акций ТГК-2 в управление ГЭХ
Указ подписан в целях повышения эффективности управления акциями ТГК-2, акционерное общество находится в федеральной собственности. Согласно документу, компания «Центрэнергохолдинг», которая входит в ГЭХ, получит в доверительное управление 1,23 трлн обыкновенных и 283,37 млн привилегированных акций ТГХ-2.
Президент поручил правительству России обеспечить заключение договора доверительного управления акциями ТГХ-2, в котором будут прописаны предложения о способах дальнейшего распоряжения ими. Указ вступил в силу со дня его подписания.
В октябре 2023 г. акции ТГК-2, изъятые в пользу государства, перешли под контроль ГЭХ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В январе этого года ТГК-2 объявила на сайте центра раскрытия корпоративной информации о передаче Росимуществу 882,03 млн акций компании, что равняется 59,8% уставного капитала. Права на пакет бумаг агентство получило 29 декабря 2023 г.