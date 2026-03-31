CDEK.Shopping впервые получил чистую прибыль по итогам года

19 марта «Ведомости» писали, что россияне в 2025 г. увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 раза. В CDEK.Shopping рассказывали, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году выросли на 25%. При этом оборот премиального сегмента оказался в два раза выше, чем у всех fashion-товаров.