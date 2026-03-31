Главная / Бизнес /

CDEK.Shopping впервые получил чистую прибыль по итогам года

Ведомости

CDEK.Shopping завершил 2025 г. с чистой прибылью, закрыв год с показателем в 96 млн руб. Об этом сообщили в компании.

По итогам года выручка выросла на 32,4%, оборот достиг 5,3 млрд руб., число заказов увеличилось на 33% год к году.

В компании связывают результат с изменением категорийной стратегии: фокус сместился с низкомаржинальных товаров на высокомаржинальные. Также были оптимизированы логистические маршруты и повышена операционная эффективность. С апреля 2025 г. бизнес показывает устойчивый положительный финансовый результат.

По данным DataInsight, CDEK.Shopping является лидером в сегменте витрин mail forwarders. Ассортимент платформы достиг 10 млн товаров, география охватывает более 19 стран и свыше 450 зарубежных площадок.

19 марта «Ведомости» писали, что россияне в 2025 г. увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 раза. В CDEK.Shopping рассказывали, что продажи одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году выросли на 25%. При этом оборот премиального сегмента оказался в два раза выше, чем у всех fashion-товаров.

