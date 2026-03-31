Reuters: добыча нефти ОПЕК достигла самого низкого уровня с июня 2020 года

В связи с перекрытием Ормузского пролива страны ОПЕК сократили добычу нефти до минимального уровня с июня 2020 г. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.

По данным агентства, добыча сырой нефти странами-членами ОПЕК в марте снизилась на 7,3 млн баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем до 21,57 барр. Как отмечает Reuters, только две страны организации – Венесуэла и Норвегия – увеличили уровень добычи за последний месяц. 

Цена на нефть марки Brent 31 марта превысила $110 на фоне военной операции хуситов Йемена против Израиля и сообщений о возможности завершения войны США с Ираном. Стоимость майских фьючерсов достигла $113,04 за барр. (+0,19%) на 9:06 мск. Ночью 31 марта цена на нефть Brent достигала $115,6 за барр. Нефть американской марки WTI торгуется по $102,7 после роста до $106,5 ночью 31 марта. По подсчетам Sky News, цена на нефть Brent растет на 56% относительно довоенного уровня.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускали, что мировые цены на нефть могут достигнуть $200 за барр. При этом это не является базовым сценарием роста котировок, отмечал руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. Такое возможно при значительном перекрытии мощностей Ормузского пролива на несколько месяцев.

