Цены на нефть Brent растут на фоне неопределенности на Ближнем Востоке

Цены на нефть Brent растут на фоне неопределенности на Ближнем ВостокеАмериканская марка WTI еще превышает отметку в $100
Цена на нефть марки Brent превышает $110 на фоне военной операции хуситов Йемена против Израиля и сообщений о возможности завершения войны США с Ираном. Это следует из информации на лондонской бирже ICE Futures.
Стоимость майских фьючерсов достигла $113,04 за барр. (+0,19%) на 9:06 мск. Ночью 31 марта цена на нефть Brent достигала $115,6 за барр. Нефть американской марки WTI торгуется по $102,7 после роста до $106,5 ночью 31 марта.
По подсчетам Sky News, цена на нефть Brent растет на 56% относительно довоенного уровня.
Росту цен на нефть может способствовать и проведение операции йеменских хуситов против Израиля, объявленной 28 марта. Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по еврейскому государству с использованием баллистических ракет. Reuters писал, что новая эскалация может привести к кратному росту цен на нефть.
23 марта мировые цены на топливо упали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана. В частности, июньские фьючерсы на Brent демонстрировали снижение на 8,69% до $97,16 за барр. Майские фьючерсы на WTI показали более значительное падение – на 9,93% до $88,48 за баррель.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускали, что мировые цены на нефть могут достигнуть $200 за барр. При этом это не является базовым сценарием роста котировок, отмечал руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. Такое возможно при значительном перекрытии мощностей Ормузского пролива на несколько месяцев.