Цены на нефть Brent растут на фоне неопределенности на Ближнем Востоке

23 марта мировые цены на топливо упали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана. В частности, июньские фьючерсы на Brent демонстрировали снижение на 8,69% до $97,16 за барр. Майские фьючерсы на WTI показали более значительное падение – на 9,93% до $88,48 за баррель.