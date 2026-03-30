Рост цены на Brent может стать рекордным на фоне атак хуситов на Израиль
Месячный рост цены на нефть марки Brent может достичь рекордных значений на фоне первого удара йеменских хуситов по Израилю в ходе конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
К 6:42 мск фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на $2,43, или на 2,16%. Показатель достиг $115 за баррель после роста на 4,2% 27 марта.
«Рынок практически не рассматривает возможность прекращения войны путем переговоров, несмотря на заявления Трампа о продолжающихся «прямых и косвенных» переговорах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий», – объяснила Reuters основательница компании Vanda Insights Вандана Хари.
28 марта силы Саны (йеменское движение «Ансар Аллах») объявили о проведении первой военной операции против израильских военных объектов на юге Палестины. Удар был нанесен с использованием баллистических ракет. В заявлении отмечалось, что атака была проведена на фоне продолжающейся военной эскалации, ударов по инфраструктуре и массовых убийств мирных жителей в этих странах.
29 марта Bloomberg писал, что длительность энергетического кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива, приближается к отметке в один месяц. Агентство подчеркнуло, что участники рынка в США начинают всерьез рассматривать сценарий роста цен на нефть до беспрецедентных $200 за баррель. Дефицит поставок ресурса сейчас достигает 9 млн баррелей – это больше, чем совокупное потребление нефти Великобританией, Францией, Германией, Испанией и Италией.