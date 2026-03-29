В США заговорили о риске роста цен на нефть до $200 за баррель

В США заговорили о риске роста цен на нефть до $200 за баррельПо данным Bloomberg, такой сценарий возможен при сохранении ограничений на судоходство в Ормузском проливе
Длительность энергетического кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива, приближается к отметке в один месяц. По данным Bloomberg, участники рынка в США начинают всерьез рассматривать сценарий роста цен на нефть до беспрецедентных $200 за баррель.
Закрытие пролива сократило глобальные поставки нефти примерно на 11 млн баррелей в сутки. С учетом текущего уровня спроса дефицит достигает 9 млн баррелей – это больше, чем совокупное потребление нефти Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. Частично ситуацию смягчили экстренный выпуск стратегических запасов и временные отмены санкций США в отношении российской и иранской нефти.
Особую тревогу вызывает ситуация на рынке сжиженного природного газа (СПГ): через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок. В отличие от нефти, альтернативных маршрутов доставки газа практически нет, а стратегических запасов недостаточно для компенсации дефицита. Кроме того, часть крупнейшего в мире завода по производству СПГ получила повреждения от ракетных ударов – на их устранение, по оценкам QatarEnergy, может уйти до пяти лет.
По оценкам Bloomberg Economics, при цене нефти в $110 за баррель уже наблюдаются заметные последствия для экономики. В частности, потребительская инфляция в США за март достигла 3,4% в годовом выражении против 2,4% в феврале в основном за счет роста цен на топливо.
Если пролив останется закрытым до второй половины квартала, риск резкого роста цен усилится. При достижении отметки в $170 за баррель воздействие на инфляцию и экономический рост удвоится – это может привести к стагфляции и повлиять на решения центральных банков, а также на исход промежуточных выборов в США.
«Когда начинаешь говорить о том, какой должна быть эта цена, мы вступаем на неизведанную территорию. Если рынок должен будет пойти на такую корректировку, боль придется испытать на себе», – заявил руководитель инвестиционной команды по сырьевым активам Pimco Грег Шаерноу.
Пока цены на нефть еще не достигли панических уровней: фьючерсы на прошлой неделе закрылись чуть выше $112 за баррель (рост на 55% с начала конфликта, но ниже исторического максимума 2008 г. в $147,5). Цены на европейский газ выросли на 70% с начала кризиса, но не достигли пиков 2022 г.
«Если кризис продлится более трех-четырех месяцев, он станет системной проблемой для мира. Мы не можем позволить, чтобы 20% мировой сырой нефти, экспортируемой глобально, оставались заблокированными в Персидском заливе, и 20% мощностей по производству СПГ были выведены из строя – без каких-либо последствий», – отметил генеральный директор TotalEnergies SE на конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Меры, предпринятые на данный момент, пока не снимают опасений крупных потребителей, продолжает агентство. В частности, Япония уже обратилась к Международному энергетическому агентству (МЭА) с просьбой рассмотреть возможность дополнительного скоординированного выпуска нефтяных резервов. В ЕС также обсуждают этот вопрос, хотя некоторые страны считают, что такие шаги стоит предпринимать только при реальных физических перебоях поставок, а не для управления ценами. По словам генерального директора Американского института нефти Майка Соммерса, «на данном этапе набор инструментов практически исчерпан».