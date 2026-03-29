NYT: недовольство войной с Ираном объединяет противников администрации Трампа

Иммиграционная политика Трампа остается в фокусе. Даже на фоне доминирования иранской темы протестующие активно выступали против массовых депортаций и действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Главная акция No Kings прошла в Миннесоте, где этой зимой федеральные агенты убили двух граждан США в ходе иммиграционной операции. Губернатор Тим Уолц и сенатор Берни Сандерс выступили перед собравшимися, а музыкант Брюс Спрингстин спел песню о погибших. Профессор Дана Фишер из Американского университета заметила, что число протестующих, выступающих за мир и против войны, значительно увеличилось. Теперь их столько же, сколько тех, кто возмущен иммиграционной политикой Трампа.