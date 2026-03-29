NYT: недовольство войной с Ираном объединяет противников администрации Трампа

NYT: недовольство войной с Ираном объединяет противников администрации ТрампаГазета назвала пять ключевых аспектов массовых протестов против политики Белого дома в США
Тысячи демонстраций против администрации президента США Дональда Трампа прошли по всей стране в субботу, став третьей волной общенациональных акций под лозунгом «Никаких королей» (No Kings). По оценкам организаторов, в них приняли участие около 8 млн человек, хотя в некоторых городах их данные расходились с оценками местных властей. Газета The New York Times назвала пять главных аспектов прошедших протестов.
Война в Иране объединяет противников Трампа. Многие участники акций называли конфликт главной причиной своего выхода на улицы. В Айове, где протест прошел у кампуса университета, молодежная организация Voters of Tomorrow записывала студентов в свои ряды. Организатор Кейти Гейтс (22 года) отметила, что толпа стала «намного моложе, разнообразнее и энергичнее», чем на предыдущих акциях, отчасти из-за войны. «Наше поколение выросло с идеей бесконечных войн на Ближнем Востоке, и перспектива еще одной вызывает справедливое возмущение», – сказала она.
Иммиграционная политика Трампа остается в фокусе. Даже на фоне доминирования иранской темы протестующие активно выступали против массовых депортаций и действий иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Главная акция No Kings прошла в Миннесоте, где этой зимой федеральные агенты убили двух граждан США в ходе иммиграционной операции. Губернатор Тим Уолц и сенатор Берни Сандерс выступили перед собравшимися, а музыкант Брюс Спрингстин спел песню о погибших. Профессор Дана Фишер из Американского университета заметила, что число протестующих, выступающих за мир и против войны, значительно увеличилось. Теперь их столько же, сколько тех, кто возмущен иммиграционной политикой Трампа.
Противостояние протестующих у резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Тысячи демонстрантов собрались на общественном пространстве в 15 минутах езды от резиденции президента США в Палм-Бич. Одна из участниц несла плакат «Хватай их за промежуточные выборы». Контрпротестующие развернули большой протрамповский флаг, стороны перекрикивали друг друга. Белый дом высмеял протестную акцию: его представительница Абигейл Джексон заявила, что ее участники страдают «синдромом помешательства на Трампе»
Кандидаты в конгресс вышли на улицы. Демократы, участвующие в промежуточных выборах в конгресс, активно присоединились к протестам. В штате Мэн губернатор Джанет Миллс, баллотирующаяся в сенат, посетила три акции в Портленде, а ее соперник по праймериз Демократической партии Грэм Платнер выступил на севере штата. В Мичигане сенатор Эд Марки из Массачусетса и его оппонент Сет Моултон участвовали в разных протестах. Потенциальные кандидаты в президенты 2028 г. от демократов Пит Буттиджич (в Траверс-Сити) и Кори Букер (в Сент-Луисе) также присоединились к демонстрантам.
Лозунг «Никаких королей» получил новый импульс. За два дня до протестов минфин США объявил, что начнет печатать доллары с подписью Трампа – впервые для действующего президента. Критики восприняли это как очередной шаг к «монархическим» амбициям (наряду с переименованием Кеннеди-центра и других учреждений). Сенатор Кирстен Гиллибранд, глава предвыборного комитета сенатских демократов, заявила, что внесет законопроект, запрещающий президентам размещать свое имя, изображение или подпись на федеральном имуществе или деньгах. «В Америке мы не преклоняем колени перед королями», – сказала она.