Главная / Бизнес /

Европейские страны импортируют 10% своего газа из России

Европа импортирует около 10% своего газа из России. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон.

«[Еврокомиссия] находится в процессе замены российского газа, и мы сократили его долю [в импорте] с 45% до порядка 10% в настоящий момент, а в будущем мы доведем эту цифру до нуля», – объявил он (цитата по «РИА Новости»).

Новыми поставщиками станут США, Норвегия, Азербайджан, Алжир и Канада, заявил Йоргенсон.

30 марта «Газпром» прогнозировал снижение запасов газа в европейских хранилищах. По оценкам корпорации, запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) могут не достигнуть даже 70% к началу следующего сезона.

Сезон отбора в Европе продолжается, уровень запасов снизился до 28%, отмечали в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Газ из хранилищ продолжают расходовать Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция.

