Сечин назвал банки, логистов и страховщиков бенефициарами роста цен на нефть

Рост цен на нефть из-за вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном и вызванной им блокады Ормузского пролива в значительной мере нивелируется для нефтяных компаний увеличением издержек на фрахт, страхование и конвертацию валют. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Нельзя переоценивать эффект текущего роста цен на доходы нефтяной отрасли, который в значительной мере нивелируется ростом издержек на фрахт, страхование и конвертацию валют», – сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти».

По мнению главы «Роснефти», текущими бенефициарами от скачка цен на нефть являются, в первую очередь, логистические, транспортные, страховые компании и кредитные организации.

Он отметил, что в марте 2026 г. ставки фрахта для перевозки российской нефти из Балтийского моря в Индию превысили $20/барр. Это означает десятикратный рост логистических издержек по сравнению с показателем начала 2022 г., когда доставка на традиционные европейские рынки стоила около $2/барр., сказал Сечин.

При этом страховые премии выросли в десятки раз из-за системного прессинга ключевых покупателей российских энергоносителей, который реализуется через санкции против танкерного флота и массовые отказы в страховании судов.

Отдельно отметил Сечин блокировку трансграничных платежей. По его словам, санкционно устойчивая система международных расчетов Банком России так и не создана, а поиск решений для осуществления внешнеторговых расчетов обеспечивается российскими экспортерами и их контрагентами самостоятельно. Это привело к многократному росту совокупных издержек на проведение платежей и конвертацию по сравнению с докризисным уровнем. «Наряду с финансовыми, логистическими и технологическими барьерами, работу отрасли дестабилизируют террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры: НПЗ, хранилища, АЗС, терминалы, нефтепроводы», – добавил он.

В сложившихся условиях «Роснефть» уделяет особое внимание повышению эффективности своей деятельности и оптимизации затрат, отметил глава «Роснефти». В частности, компания ведет непрерывный мониторинг и ранжирование портфеля проектов, уточнил он.

Сечин также сообщил, что бизнес-план «Роснефти» на 2026 г. основан на консервативных макроэкономических предпосылках, включая цену на нефть в $45/барр., и предусматривает снижение долговой нагрузки при отсутствии новых заимствований.

