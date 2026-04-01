Сечин назвал банки, логистов и страховщиков бенефициарами роста цен на нефть

Отдельно отметил Сечин блокировку трансграничных платежей. По его словам, санкционно устойчивая система международных расчетов Банком России так и не создана, а поиск решений для осуществления внешнеторговых расчетов обеспечивается российскими экспортерами и их контрагентами самостоятельно. Это привело к многократному росту совокупных издержек на проведение платежей и конвертацию по сравнению с докризисным уровнем. «Наряду с финансовыми, логистическими и технологическими барьерами, работу отрасли дестабилизируют террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры: НПЗ, хранилища, АЗС, терминалы, нефтепроводы», – добавил он.