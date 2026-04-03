Fix Price получил прибыль в 11 млрд рублей в I квартале

3 марта Fix Price представил результаты за 2025 г. Выручка сети за прошлый год выросла на 4,3% относительно 2024 г. и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%. Генеральный директор Fix Price Владимир Погонин сообщал, что торговая сеть может направить на дивиденды за 2025 г. до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию.