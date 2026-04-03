Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Fix Price получил прибыль в 11 млрд рублей в I квартале

Ведомости

Прибыль Fix Price в I квартале 2026 г. составила 11,05 млрд руб. Это следует из отчетности компании по РСБУ, опубликованной в центре раскрытия корпоративной информации.

Ритейлер показал прибыль после убытка за аналогичный период в 545 000 руб. Выручка за I квартал составила 11,06 млрд руб.

3 марта Fix Price представил результаты за 2025 г. Выручка сети за прошлый год выросла на 4,3% относительно 2024 г. и достигла 313,3 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 47,8% и составила 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%. Генеральный директор Fix Price Владимир Погонин сообщал, что торговая сеть может направить на дивиденды за 2025 г. до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте