Выручка Fix Price выросла на 4,3% в 2025 году
Выручка торговой сети «Фикс прайс» по результатам 2025 г. увеличилась на 4,3% относительно предыдущего года и достигла 313,3 млрд руб. В IV квартале показатель вырос на 2,6% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составил 85,5 млрд руб.
Чистая прибыль компании в прошлом году упала на 47,8% до 11,2 млрд руб. при рентабельности 3,6%. По итогам IV квартала она снизилась на 43,4% и достигла 4,8 млрд руб. при рентабельности 5,6%.
Капитальные затраты выросли за год до 10,1 млрд руб. против 8,3 млрд руб. годом ранее. За квартал показатель сократился до 3 млрд руб. по сравнению с 4 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.
За 2025 г. компания увеличила сеть на 701 магазин. Число магазинов под ее управлением выросло на 593, франчайзинговых магазинов – на 108. В результате на конец года общее количество магазинов «Фикс прайс» достигло 7818. На 31 декабря прошлого года общая торговая площадь магазинов составила 1,7 млн кв. м.
Генеральный директор ритейлера Владимир Погонин сообщил, что сеть может направить на дивиденды за прошлый год до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Этот уровень значительно превышает ориентир, закрепленный в ее дивидендной политике, по которой компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
23 января акционеры «Фикс прайса» утвердили обратный сплит обыкновенных акций с коэффициентом 1000:1. По итогам процедуры акционер получит одну бумагу в обмен на 1000 акций. Номинальная стоимость бумаг вырастет с 0,001 руб. до 1 руб., а общее количество сократится со 100 млрд до 100 млн акций.