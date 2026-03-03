Выручка Fix Price выросла на 4,3% в 2025 году

Генеральный директор ритейлера Владимир Погонин сообщил, что сеть может направить на дивиденды за прошлый год до 11 млрд руб., или до 0,11 руб. на обыкновенную акцию. Этот уровень значительно превышает ориентир, закрепленный в ее дивидендной политике, по которой компания стремится направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.